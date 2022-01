Boxe, Mohammed Obbadi ko contro Bornea: sfuma la chance di combattere per il Mondiale (Di sabato 15 gennaio 2022) Mohammed Obbadi non è riuscito nell’impresa di regalarsi la possibilità di disputare l’incontro valido per il Mondiale IBF dei pesi supermosca. Il pugile di origini marocchine, ma toscano di adozione, è stato sconfitto da Jade Bornea in quella che era a tutti gli effetti l’eliminatoria indetta dalla sigla pugilistica: chi avrebbe vinto l’incontro andato in scena sul ring di Monterrey (Messico) avrebbe poi avuto la chance di combattere per il titolo iridato per la categoria di peso fino a 52,2 kg. Il ribattezzato Maraviglia ci ha provato nei primi due round e ha cercato di punzecchiare il filippino, ma nella terza ripresa l’asiatico si è scatenato e ha messo alle corde il 28enne: una serie di colpi importanti ha mostrato la superiorità del rinominato ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022)non è riuscito nell’impresa di regalarsi la possibilità di disputare l’invalido per ilIBF dei pesi supermosca. Il pugile di origini marocchine, ma toscano di adozione, è stato sconfitto da Jadein quella che era a tutti gli effetti l’eliminatoria indetta dalla sigla pugilistica: chi avrebbe vinto l’inandato in scena sul ring di Monterrey (Messico) avrebbe poi avuto ladiper il titolo iridato per la categoria di peso fino a 52,2 kg. Il ribattezzato Maraviglia ci ha provato nei primi due round e ha cercato di punzecchiare il filippino, ma nella terza ripresa l’asiatico si è scatenato e ha messo alle corde il 28enne: una serie di colpi importanti ha mostrato la superiorità del rinominato ...

