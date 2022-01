Amici 21 | Fiorella Mannoia si presenta così | “Preferisco essere…” L’attesa è quasi finita!

(Di domenica 16 gennaio 2022) Tra non molto andrà in onda una nuova puntata di21, programma condotto da Maria De Filippi: le parole di. Si avvicina una nuova puntata di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

...ad21 secondo le anticipazioni per la puntata di domenica 16 gennaio 2022 ? Nel talent vi saranno 4 eliminazioni importanti. Ospite di Maria De Filippi sarà, invece, la bravissima...Infine addomenica 16 gennaio ospitiMannoia, Giorgia e Sara Mattei .Domenica 16 gennaio 2022, su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Amici 21. Le anticipazioni rivelano, che nel corso del nuovo appuntamento, i talenti in gara torneranno ad esibirsi con l'obie ...Nella prossima puntata di Amici 21, dopo che la produzione ha modificato alcune regole, saranno tante le persone che torneranno a casa ...