Paola Perego è diventa nonna per la seconda volta l’annuncio su Instagram (Di venerdì 14 gennaio 2022) La conduttrice televisiva Paola Perego annuncia la nascita della sua nipotina con un post su Instagram. Paola Perego è di nuovo nonna. Per la seconda volta, la conduttrice televisiva è diventata nonna. Alice è nata e a darne la notizia è stata proprio Paola Perego su Instagram con un post che mostra il nome della Leggi su people24.myblog (Di venerdì 14 gennaio 2022) La conduttrice televisivaannuncia la nascita della sua nipotina con un post suè di nuovo. Per la, la conduttrice televisiva èta. Alice è nata e a darne la notizia è stata propriosucon un post che mostra il nome della

Advertising

ParliamoDiNews : Paola Perego è nonna bis a 55 anni: i dettagli del parto della figlia Giulia #paola #perego #nonna #dettagli #parto… - gossipblogit : Paola Perego nonna bis a 55 anni: “L’amore si moltiplica” - occhio_notizie : Paola Perego nonna per la seconda volta: l'annuncio della nascita sui social #paolaperego - QuotidianPost : Paola Perego nonna per la seconda volta: “E’ nata Alice!” - redazionerumors : Paola Perego è diventata nonna per la seconda volta: il tenero annuncio su Instagram #paolaperego -