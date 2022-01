Milan-Genoa 3-1, Leao spacca la partita: la sintesi in un minuto | VIDEO (Di venerdì 14 gennaio 2022) Rafael Leao sempre più decisivo per questo Milan. Il portoghese entra dalla panchina e semina il panico nella difesa del Genoa Leggi su pianetamilan (Di venerdì 14 gennaio 2022) Rafaelsempre più decisivo per questo. Il portoghese entra dalla panchina e semina il panico nella difesa del

Advertising

acmilan : ?? @TheoHernandez, @RafaeLeao7, @OlivierGiroud and much more: check out our stats from tonight's game ??… - AleBonan : Entriamo dopo la fine di Milan-Genoa @DiMarzio @fains - SkySport : MILAN-GENOA 3-1 Risultato finale dopo i supplementari ? ? #Ostigard (17') ? #Giroud (74') ? #Leao (102') ?… - LucaDColella : RT @acmilan: ?? @TheoHernandez, @RafaeLeao7, @OlivierGiroud and much more: check out our stats from tonight's game ?? - Milannews24_com : Milan Genoa: rossoneri ai quarti di Coppa Italia con fatica, decisivi i cambi -