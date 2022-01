Mario Draghi Presidente della Repubblica? Ecco lo scenario (Di venerdì 14 gennaio 2022) tra i possibili candidati e le elezioni al tempo del Covid Mario Draghi sembrerebbe possedere tutte le carte in regola per essere il prossimo Presidente della Repubblica. Attualmente sarebbe infatti la persona più quotata per succedere a Sergio Mattarella. Anche se in molti, compreso il M5S e PD, vorrebbero un Mattarella bis. Andrea Cangini, di Forza Italia, invece sostiene che Draghi debba rimanere al Governo e continuare a guidare il Paese in questo delicato momento. A Today.it, Cangini ha detto: “Io credo che Draghi sia il capo di un governo di emergenza che si regge su una maggioranza inedita e larghissima, il cui obiettivo è portare fuori il Paese dall’emergenza sanitaria ed economica. Emergenza non finita: quella sanitaria la vediamo oggi, quella economica la ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) tra i possibili candidati e le elezioni al tempo del Covidsembrerebbe possedere tutte le carte in regola per essere il prossimo. Attualmente sarebbe infatti la persona più quotata per succedere a Sergio Mattarella. Anche se in molti, compreso il M5S e PD, vorrebbero un Mattarella bis. Andrea Cangini, di Forza Italia, invece sostiene chedebba rimanere al Governo e continuare a guidare il Paese in questo delicato momento. A Today.it, Cangini ha detto: “Io credo chesia il capo di un governo di emergenza che si regge su una maggioranza inedita e larghissima, il cui obiettivo è portare fuori il Paese dall’emergenza sanitaria ed economica. Emergenza non finita: quella sanitaria la vediamo oggi, quella economica la ...

