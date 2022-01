La camicia azzurra di Matilde Gioli è un capo evergreen irrinunciabile

(Di venerdì 14 gennaio 2022)è tornata più in forma che mai nei panni della dottoressa Giulia Giordano protagonista, insieme a Luca Argentero e Gianmarco Saurino, della fiction di RaiUno Doc nelle tue mani. Ma, oltre a regalarci ottime performance interpretative, l’attrice milanese ci offre anche delle lezioni di stile assolutamente da seguire. Su Instagram, infatti,ha condiviso una foto dove indossa una camicetta blu semplicemente stupenda. Vi raccomandiamo... L’outfit glamour di Maria Grazia Cucinotta incanta con larosa confetto “Cosa c’è di più forte del cuore umano che si schianta di continuo e ancora vive?“, scrive l’attrice a corredo dello scatto, che ha decisamente conquistato i suoi follower, ottenendo oltre trentamila like. Nella foto ...

Advertising

Superstition_97 : @louispeluche @MattiaZenzola @turbojr_ Speriamo ?????????? che la camicia azzurra sia con noi ?? - grzripigliati : presto quella camicia azzurra a brandelli - andreastoolbox : Camicia Inverno 2022: quella azzurra di Matilde Gioli è splendida - Manuela_blondie : @sunsetl87942354 Forse ti sei persa qualche pezzo.. tipo quando lei, vedendolo con la camicia azzurra, a momenti sv… - Manuela_blondie : Esattamente così. L'ho notato anch'io. Poco fa lui è andato in cucina con una camicia azzurra e lei a momenti svien… -

Ultime Notizie dalla rete : camicia azzurra

Elle

e pantaloncini, l'attore indossava un berretto da baseball e occhiali da sole, ma attorniato com'era da belle donne in bikini non è passato inosservato. L'attore è stato preso d'...Related Story La tutadi Belén Rodriguez per l'inverno Un'invenzione rivoluzionaria, la ... unaeffetto pelle lasciata slacciata e indossata sopra a una maglia a coste grigio chiara con ...Torna su Rai 1 l'attesissima serie Doc nelle tue mani, e tra gli attori protagonisti più amati della serie, assieme a Luca Argentero, c'è ovviamente lei Matilde Gioli nei panni di Giulia Giordano. Int ...Perché si dice “azzurro Savoia“? E cosa c’entra questo colore con la nazionale di calcio italiana? C’entra eccome; ...