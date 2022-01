Domenica In, ospiti e anticipazioni 16 gennaio 2022 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Come ogni Domenica che si rispetti, la padrona di casa Mara Venier è pronta a tornare in onda con il suo ‘Domenica In’, in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. Con tantissimi ospiti, storie da raccontare, momenti divertenti e spazi dedicati interamente all’attualità. Domenica In anticipazioni 16 gennaio 2022: chi sono gli ospiti Dopo lo spazio di approfondimento sulla pandemia, sulla quale se ne parlerà con il Sottosegretario al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri, la Professoressa Maria Rita Gismondo dell’Ospedale Sacco di Milano e Albano, e in collegamento con il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il professor Matteo Bassetti e il direttore di Libero Alessandro Salusti, come riporta TvBlog ci saranno tantissimi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 gennaio 2022) Come ogniche si rispetti, la padrona di casa Mara Venier è pronta a tornare in onda con il suo ‘In’, in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. Con tantissimi, storie da raccontare, momenti divertenti e spazi dedicati interamente all’attualità.In16: chi sono gliDopo lo spazio di approfondimento sulla pandemia, sulla quale se ne parlerà con il Sottosegretario al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri, la Professoressa Maria Rita Gismondo dell’Ospedale Sacco di Milano e Albano, e in collegamento con il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il professor Matteo Bassetti e il direttore di Libero Alessandro Salusti, come riporta TvBlog ci saranno tantissimi ...

Advertising

CorriereCitta : Domenica In, ospiti e anticipazioni 16 gennaio 2022 #domenicain #DomenicaIn - laura_possemato : ospiti di sabato 15 gennaio a Verissimo ci saranno Alvise Rigo, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, Andrea Iannone,… - MasterAb88 : Paolo Bonolis, Arisa, Riccardo Cocciante e Dayane Mello ospiti domenica a #verissimo. Puntatona #AscoltiTv #Gfvip - annjosiah : RT @bubinoblog: Gli ospiti di Silvia Toffanin a #Verissimo. SABATO Francesco Renga, Carolina Crescentini, Francesca Barra, Veronica Peparin… - Quellochetutti1 : Ecco a voi gli ospiti di Domenica In di questa domenica ?? In più potrete sapere se ci sarà o meno Pierpaolo Petrell… -