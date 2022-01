Calcio Napoli | Mario Rui guarito dal Covid | ma Spalletti perde un big

Advertising

GiovaAlbanese : #Zielinski positivo al Covid-19. Era tra i tre calciatori che l'Asl di Napoli 2 aveva quarantenato: uno tra quelli… - sportmediaset : #CoppaItalia, Fiorentina pazzesca: 5-2 ai supplementari al Napoli. #SportMediaset - azangrillo : Quando è una squadra di calcio a indicare la via da seguire! @sscnapoli @ADeLaurentiis - nihilestsinesig : @enzogoku69 Perdere dei giocatori ha significato perdere delle alternative, perdere quell’identità costruita sulla“… - salvione : Napoli-Fiorentina, il coraggio fa la differenza -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli

"Prima, l'Inter. Seconda, l'Atalanta. Terzi alla parie Milan. E prima della Juve, nella mia classifica, c'è anche il Sassuolo". Massimo Mauro non è uomo da politicamente corretto e in queste interviste da opinionista della Gazzetta lo dimostra. ...BOLOGNA -, lunedì ore 18:30 Bologna, torna a disposizione Hickey Con Dominguez e Orsolini in forte dubbio per la sfida contro il, Mihajlovic pensa alle varie alternative in caso di ...Mauro Bergonzi, ex arbitro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sport Mediaset riguardo gli episodi che hanno caratterizzato il match di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina, vinto 2-5 dai Viola: "Ci ...Il Corriere dello Sport dedica spazio alla Juventus, giudicando i bianconeri come una "Juve al ribasso", uscita con le ossa rotte dalla sconfitta in Supercoppa e che prova a lottare per il quarto post ...