Berlusconi chiede lealtà agli alleati. Per il Pd e l'M5s perde tempo (Di sabato 15 gennaio 2022) AGI - Da lunedì sarà allestita una ‘war room' in Parlamento. Un comitato permanente del centrodestra nel quale ci sarà un rappresentante per ogni partito, oltre i capigruppo. Un gruppo di lavoro che alla luce del sole – perlomeno questo e' l'obiettivo – avrà il compito di vigilare, avvicinare dubbiosi, convincere gli scettici, attrarre i malpancisti dell'ex fronte rosso-giallo, pescare nel gruppo Misto. Si fiuterà l'aria, insomma. “E' giusto verificare i numeri prima di andare avanti”, ha detto Gianni Letta presente al vertice che si è tenuto a villa Grande al termine del quale di fatto è stata ufficializzata la candidatura di Silvio Berlusconi: è “la figura adatta a ricoprire in questo frangente difficile l'Alta Carica" di Capo dello Stato "con l'autorevolezza e l'esperienza che il Paese merita e che gli italiani si attendono”. Una vera investitura. Ma ... Leggi su agi (Di sabato 15 gennaio 2022) AGI - Da lunedì sarà allestita una ‘war room' in Parlamento. Un comitato permanente del centrodestra nel quale ci sarà un rappresentante per ogni partito, oltre i capigruppo. Un gruppo di lavoro che alla luce del sole – perlomeno questo e' l'obiettivo – avrà il compito di vigilare, avvicinare dubbiosi, convincere gli scettici, attrarre i malpancisti dell'ex fronte rosso-giallo, pescare nel gruppo Misto. Si fiuterà l'aria, insomma. “E' giusto verificare i numeri prima di andare avanti”, ha detto Gianni Letta presente al vertice che si è tenuto a villa Grande al termine del quale di fatto è stata ufficializzata la candidatura di Silvio: è “la figura adatta a ricoprire in questo frangente difficile l'Alta Carica" di Capo dello Stato "con l'autorevolezza e l'esperienza che il Paese merita e che gli italiani si attendono”. Una vera investitura. Ma ...

