A Bonucci 10mila euro di multa per l’aggressione | a Domenichini due giornate di squalifica per ingiurie

Sono addirittura due le giornate di squalifica che dovrà scontare in Coppa Italia Marco Domenichini, il vice di Spalletti. Come si legge nel comunicato del Giudice Sportivo, Domenichini è stato espulso per aver, al 38° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale rivolgendo agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose. L'infrazione è stata rilevata dal Quarto Ufficiale. Non può che continuare a preoccuparci lo stato comatoso e vergognoso in cui versa il calcio italiano. A Bonucci, che ha messo in mondovisione le mani addosso a Mozzillo, un dirigente dell'Inter, sono stati comminati soltanto 10.000 euro di multa. È un provvedimento che abbiamo definito profondamente diseducativo oltre che disgustoso.

