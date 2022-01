(Di giovedì 13 gennaio 2022) Il raduno della scenanazionale, è lieto di annunciare la sua secondaedizione. Con la One2.0 il 14, 15 e 16lafamily italiana tornerà a riabbracciarsi.Lo farà in un lungo weekend estivo nel Camping Girasole di(UD), in quel luogo che da tempo sa trasformarsi in una delle tante casesparse per lo stivale delle nostri estati in battere e levare.Anche quest’anno, la scelta delle date è stata presa con la giusta cura epremura. L’Associazione Onesi è messa in contatto con i maggioriorganizzatori della scena per trovare un incastro che dia modo a tutta la family,dal nostro pubblico, agli artisti fino a chi lavora dietro le ...

Udine: One love reggae reunion - 14/16 luglio 2022 ad Aprilia Marittima

