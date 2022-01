Rivoluzione su Face ID solo con iPhone 15 Pro in casa Apple

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Assisteremo ad una vera e propriarelativa aIDattraverso gli15 Pro in arrivo sul mercato nel 2023. Niente da fare, dunque, per14, contrariamente a quanto era stato riportato in un primo momento dagli addetti ai lavori. Sono queste le voci di giornata che dobbiamo analizzare, dopo esserci soffermati nei giorni scorsi sulla questione fotocamera e sui passi in avanti che siamo destinati a fare tra oltre un anno e mezzo sulla lente a Periscopio. Cosa dobbiamo aspettarci conID attraverso l’uscita degli15 Pro nel 2023 Per farvela breve, allo stato attuale ora sembra improbabile che i modelli di14 Pro abbianoID sotto il display. Questa la tesi portata avanti in giornata ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rivoluzione Face

OptiMagazine

...Un americano prende le redini della casa di moda simbolo di italianità attualizzando la...corporativi (vedi Balenciaga) o da collaborazioni pensate per affinità etiche (The North). Il ...Dal 7 al 9 gennaio, al Teatro Tor Bella Monaca, andrà in scena ' Ladelle sedie ' di ... Inoltre, ' In your' la prima mostra personale di Harry Greb. Al cinema! Nelle migliori sale ...Sarà l’iPhone 14 Pro il modello che permetterà ad Apple di dare una svolta importante al design dei propri dispositivi smartphone. Ne è passato di tempo da quando Apple inserì il rivoluzionario Notch ...Il prossimo anno Apple darà vita ad una vera rivoluzione del mondo smartphone grazie all’arrivo sul mercato dell’ iPhone 14, modello che finalmente si distoglierà da quelli attualmente presenti in com ...