Parlamentari: quei 276 cambi di casacca (Di giovedì 13 gennaio 2022) Anche in questa legislatura sono in numero decisamente anomalo i senatori e i deputati che hanno migrato da un gruppo all'altro (persino con qualche «ritorno a casa»). Per convinzione, convenienza, miraggi di carriera... In ogni caso, all'elezione del capo dello Stato, faranno pesare il loro voto. Le ultime in ordine di tempo sono state, proprio alla vigilia di Natale, Lucia Scanu, Flora Frate e Maria Teresa Baldini. La prima deputata ha abbandonato il Movimento Cinque stelle finendo nel mare magnum del Gruppo Misto, che raccoglie tutte quelle piccole correnti o singoli onorevoli che non hanno aderito ad alcun gruppo parlamentare (o non hanno i numeri per farlo); la seconda, invece, ha cambiato varie volte. Anche lei prima Movimento, dunque nel Misto, infine triplo «carpiato» per arrivare dall'acerrimo nemico dei pentastellati, Matteo Renzi. Nulla, però, in ...

