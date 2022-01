Napoli-Fiorentina, programma e telecronisti Mediaset ottavi Coppa Italia 2021/2022 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il programma e i telecronisti su Mediaset di Napoli-Fiorentina, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/2022. Al Maradona gli azzurri ospitano i viola in questa sfida secca a eliminazione diretta. Chi riuscirà a spuntarla? Da una parte i partenopei che puntano su questa competizione, dall’altra i viola che vogliono vendicare una bruttissima sconfitta in campionato. Calcio d’inizio alle ore 18 di giovedì 13 gennaio. Napoli-Fiorentina sarà visibile su Italia 1 con la telecronaca di Roberto Ciarapica e Andrea Agostinelli. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ile isudi, match valido per glidi finale di. Al Maradona gli azzurri ospitano i viola in questa sfida secca a eliminazione diretta. Chi riuscirà a spuntarla? Da una parte i partenopei che puntano su questa competizione, dall’altra i viola che vogliono vendicare una bruttissima sconfitta in campionato. Calcio d’inizio alle ore 18 di giovedì 13 gennaio.sarà visibile su1 con la telecronaca di Roberto Ciarapica e Andrea Agostinelli. SportFace.

Advertising

acffiorentina : ?? MATCHDAY ?? ?? Napoli ?? Coppa Italia ? 18:00 CET ?? Stadio Diego Armando Maradona Powered by #SYNLABItalia… - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - Guillaumemp : La situation à 20h en #SerieA : Bologna-Inter: ? Sampdoria-Cagliari: Lazio-Empoli: Spezia-Verona: Atalanta-Torino… - marco50419079 : @AlbertoFavilla @Gazzetta_it Atalanta, Lazio, ACMilan, Fiorentina, Napoli - AlbertoFavilla : @Gazzetta_it come è ridotta male L'A.I.A. Guardate come sta arbitrando Ayroldi in Napoli/ Fiorentina : senza personalità ! -