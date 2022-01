Covid, in Bergamasca il 90% dei tamponi positivi sono della variante Omicron (Di giovedì 13 gennaio 2022) Seriate. La variante Omicron risulta prevalente al 90% secondo i dati emersi dall’ultima flash survey condotta dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri e ASST Bergamo Est nell’ambito della partnership in essere tra i due istituti. Il dato è emerso a fronte del sequenziamento di un campione di tamponi positivi raccolti il 3 gennaio da ASST Bergamo Est: su 435 test positivi è stato selezionato random, ovvero in modo completamente casuale, un gruppo di 30 test da analizzare nei laboratori del Centro “Aldo e Cele Daccò” dell’Istituto Mario Negri. Dalle analisi di sequenziamento è emerso che 27 positività sono date dalla variante Omicron e 3 da Delta. L’obiettivo della partnership, iniziata a ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 13 gennaio 2022) Seriate. Larisulta prevalente al 90% secondo i dati emersi dall’ultima flash survey condotta dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri e ASST Bergamo Est nell’ambitopartnership in essere tra i due istituti. Il dato è emerso a fronte del sequenziamento di un campione diraccolti il 3 gennaio da ASST Bergamo Est: su 435 testè stato selezionato random, ovvero in modo completamente casuale, un gruppo di 30 test da analizzare nei laboratori del Centro “Aldo e Cele Daccò” dell’Istituto Mario Negri. Dalle analisi di sequenziamento è emerso che 27tàdate dallae 3 da Delta. L’obiettivopartnership, iniziata a ...

