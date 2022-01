Covid, i dati: 184mila nuovi contagi e 316 morti, tasso di positività al 15,6%. Si arresta la curva delle intensive, crescono ancora i ricoveri (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sono 184.615 i nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, in leggero calo rispetto ai 196.224 di ieri. Cala anche il tasso di positività, che in virtù degli 1.181.179 tamponi effettuati si assesta al 15,6% (ieri era al 16%). Le nuove vittime sono 316 (ieri erano state 313). I ricoverati per Covid nelle terapie intensive sono 1.668, uno in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite, con 156 nuovi ingressi (dato stabile). I posti letto occupati in area medica da pazienti positivi, invece, sono 17.648, 339 in più del giorno precedente. Il numero degli attuali positivi cresce ancora fino a quota 2.222.060: dalla comparsa dell’epidemia in Italia il totale dei casi è di 7.971.068, di cui 5.609.136 dimessi o guariti e 139.872 deceduti. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sono 184.615 ida coronavirus nelle ultime 24 ore, in leggero calo rispetto ai 196.224 di ieri. Cala anche ildi, che in virtù degli 1.181.179 tamponi effettuati si assesta al 15,6% (ieri era al 16%). Le nuove vittime sono 316 (ieri erano state 313). I ricoverati pernelle terapiesono 1.668, uno in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite, con 156ingressi (dato stabile). I posti letto occupati in area medica da pazienti positivi, invece, sono 17.648, 339 in più del giorno precedente. Il numero degli attuali positivi crescefino a quota 2.222.060: dalla comparsa dell’epidemia in Italia il totale dei casi è di 7.971.068, di cui 5.609.136 dimessi o guariti e 139.872 deceduti. L'articolo ...

