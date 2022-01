A 10 anni dal disastro della Costa Concordia, il Codacons lancia una nuova class action (Di giovedì 13 gennaio 2022) In occasione del decennale del tragico incidente dell’Isola del Giglio, il Codacons annuncia una nuova class action contro Costa Crociere da parte dei naufraghi della Costa Concordia che, la notte del 13 gennaio 2012, hanno rischiato la propria vita a bordo della nave. A rendere possibile la nuova azione collettiva dell’associazione una importantissima sentenza del Tribunale di Genova che, riconoscendo responsabilità e colpe della società di navigazione che hanno contribuito a determinare il naufragio – oltre a quelle già accertate in capo al comandante Schettino – riapre di fatto la strada ai risarcimenti in favore dei sopravvissuti, anche per chi dopo l’incidente accettò gli indennizzi proposti da ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 gennaio 2022) In occasione del decennale del tragico incidente dell’Isola del Giglio, ilannuncia unacontroCrociere da parte dei naufraghiche, la notte del 13 gennaio 2012, hanno rischiato la propria vita a bordonave. A rendere possibile laazione collettiva dell’associazione una importantissima sentenza del Tribunale di Genova che, riconoscendo responsabilità e colpesocietà di navigazione che hanno contribuito a determinare il naufragio – oltre a quelle già accertate in capo al comandante Schettino – riapre di fatto la strada ai risarcimenti in favore dei sopravvissuti, anche per chi dopo l’incidente accettò gli indennizzi proposti da ...

Advertising

rtl1025 : ?? Novak #Djokovic potrebbe rischiare fino a cinque anni di carcere in Australia. Secondo quanto scrivono The Sunday… - DantiNicola : Ammesso e non concesso che sia vero che #Draghi non capisce niente di politica e poco di economia, la cosa che vera… - riccardo_fra : La proposta di legge sulla regolamentazione delle lobby è stata approvata dalla Camera e potrà adesso essere esamin… - i96flx : ma in che senso sono dieci anni dal naufragio della costa concordia - discoveryplusIT : A dieci anni dal naufragio ripercorriamo la storia che scosse l'Italia e che costò la vita a 32 persone. ??… -