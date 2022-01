Una vita, anticipazioni 12 gennaio 2022: i sospetti di Marcos (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Marcos Bacigalupe vorrà vederci chiaro sulla morte di Felicia. L'uomo non sarà convinto che la consorte sia passata a miglior vita per cause naturali e come segnalano le anticipazioni Una vita riguardanti la puntata in onda oggi 12 gennaio 2022, deciderà di chiedere l'autopsia sul suo cadavere. Nel frattempo, Lolita continuerà ad essere arrabbiata con Antoñito per come si è comportato il giorno del loro anniversario di nozze. Una vita, spoiler 12 gennaio 2022: Lolita arrabbiata con Antoñito Antoñito aveva un appuntamento con Lolita per andare a festeggiare il loro anniversario di nozze, ma non ha mantenuto la promessa fatta alla consorte per via della sua indole gentile. Il giovane, infatti, si è lasciato convincere da Natalia ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 12 gennaio 2022)Bacigalupe vorrà vederci chiaro sulla morte di Felicia. L'uomo non sarà convinto che la consorte sia passata a migliorper cause naturali e come segnalano leUnariguardanti la puntata in onda oggi 12, deciderà di chiedere l'autopsia sul suo cadavere. Nel frattempo, Lolita continuerà ad essere arrabbiata con Antoñito per come si è comportato il giorno del loro anniversario di nozze. Una, spoiler 12: Lolita arrabbiata con Antoñito Antoñito aveva un appuntamento con Lolita per andare a festeggiare il loro anniversario di nozze, ma non ha mantenuto la promessa fatta alla consorte per via della sua indole gentile. Il giovane, infatti, si è lasciato convincere da Natalia ...

