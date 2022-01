Ultime Notizie Roma del 12-01-2022 ore 12:10 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio anche in Germania nuovo record di contagi covid nelle Ultime 24 ore con 384 decessi incidenza salita da 387,9 a 407,5 casi per 100.000 abitanti in Italia il nuovo record di contagi ieri fa temere per le prossime settimane si fa strada la richiesta di sostituire i report quotidiani di contagiati e decessi con conteggi settimanali ne sono convinti Sottosegretario costa e greco del GPS la scuola ha ripreso le lezioni sarà l’ultima a chiudere assicurato il ministro bianchi e se servirà si prolungherà all’anno le città tornano a svuotarsi niente turisti serrande abbassate locali orari Dott hotel semivuoto per antenne ripresa dello Smart Working la Corea del Nord ha annunciato di aver testato un missile ipersonico L’ha reso noto l’agenzia statale ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 12 gennaio 2022)dailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio anche in Germania nuovo record di contagi covid nelle24 ore con 384 decessi incidenza salita da 387,9 a 407,5 casi per 100.000 abitanti in Italia il nuovo record di contagi ieri fa temere per le prossime settimane si fa strada la richiesta di sostituire i report quotidiani di contagiati e decessi con conteggi settimanali ne sono convinti Sottosegretario costa e greco del GPS la scuola ha ripreso le lezioni sarà l’ultima a chiudere assicurato il ministro bianchi e se servirà si prolungherà all’anno le città tornano a svuotarsi niente turisti serrande abbassate locali orari Dott hotel semivuoto per antenne ripresa dello Smart Working la Corea del Nord ha annunciato di aver testato un missile ipersonico L’ha reso noto l’agenzia statale ...

Advertising

Corriere : In Israele sempre più bambini contagiati: apre il primo reparto pediatrico Omicron - Corriere : L’allarme del Gimbe: «A questo ritmo la prossima settimana in Italia avremo 3 milioni di positivi» - Agenzia_Ansa : Il premier Draghi terrà lunedì una conferenza stampa, che servirà per illustrare il pacchetto di misure messe in ca… - ShippingItaly : La newsletter di oggi con le 10 migliori notizie pubblicate su SHIPPING ITALY nelle ultime 24 ore...… - GiannettiMarco : RT @fanpage: La gente come noi non molla mai, e guai se molla'. Lo dice, in un video pubblicato su Facebook, Stefano Puzzer, portuale di Tr… -