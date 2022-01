Thales Alenia Space, contratto per due nuovi satelliti Intelsat (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Thales Alenia Space "costruirà due nuovi satelliti Intelsat 41 e Intelsat 44", che sono "basati sulla innovativa soluzione satellitare Space Inspire, completamente flessibile per servire la prima rete ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 gennaio 2022)"costruirà due41 e44", che sono "basati sulla innovativa soluzione satellitareInspire, completamente flessibile per servire la prima rete ...

Advertising

fisco24_info : Thales Alenia Space, contratto per due nuovi satelliti Intelsat: Tecnologia Space Inspire per la prima rete globale… - FedeAiro00 : RT @emilio_cozzi: News: Walter Villadei si addestrerà con @Axiom_Space. Per il colonnello @ItalianAirForce è in programma una missione spa… - rroquecosta : Le attivita’ 24/7 dei centri GCCs a Fucino e Oberpfaffenhofen sono fondamentali per fornire ininterrottamente e con… - UgoBrera06 : RT @emilio_cozzi: News: Walter Villadei si addestrerà con @Axiom_Space. Per il colonnello @ItalianAirForce è in programma una missione spa… - emilio_cozzi : News: Walter Villadei si addestrerà con @Axiom_Space. Per il colonnello @ItalianAirForce è in programma una missio… -