Principio di incendio su cargo Tirrenia | né feriti né danni

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Undisi è sviluppato questa notte in sala macchine sulla nave merci di“Beniamino Carnevale” in navigazione tra Cagliari e Napoli: le fiamme sono state prontamente domate dall’equipaggio e non si sono registratialle persone e nemmeno al carico delle merci trasportate a bordo. E’ stata richiesta l’assistenza dei rimorchiatori che hanno raggiunto la naveal largo di Ventotene e ora la stanno accompagnando verso il porto di Napoli. In una notarivolge “un plauso all’equipaggio della nave che ha prontamente domato l’con grande professionalità”. Il traghetto merci ha 14.398 tonnellate di stazza ed è in grado di trasportare sino a 99 ...

