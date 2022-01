Ha insultato Sassoli, nei guai eurodeputato di Afd: “Questo bastardo se n’è andato” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) E' nei guai Nicolaus Fest, l'eurodeputato dell'Afd, il partito della destra nazionalista tedesca alleato della Lega nel gruppo Identità e Democrazia al Parlamento europeo, per aver definito "un bastardo" David Sassoli, il presidente dell'Assemblea morto in ospedale a seguito di una grave malattia nella notte fra lunedì e martedì. Ieri sera, l'emittente tedesca Ard ha rivelato il contenuto di un intervento di Fest nella chat WhatsApp con i suoi colleghi della delegazione Afd, in cui l'eurodeputato tedesco esprimeva in modo brutale il suo sollievo per la morte di Sassoli. "Finalmente Questo bastardo se n'è andato", aveva scritto Fest, secondo quanto riportato dall'emittente, che ha preso uno "screenshot" della chat. "Un antidemocratico, ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 12 gennaio 2022) E' neiNicolaus Fest, l'dell'Afd, il partito della destra nazionalista tedesca alleato della Lega nel gruppo Identità e Democrazia al Parlamento europeo, per aver definito "un" David, il presidente dell'Assemblea morto in ospedale a seguito di una grave malattia nella notte fra lunedì e martedì. Ieri sera, l'emittente tedesca Ard ha rivelato il contenuto di un intervento di Fest nella chat WhatsApp con i suoi colleghi della delegazione Afd, in cui l'tedesco esprimeva in modo brutale il suo sollievo per la morte di. "Finalmentese n'è", aveva scritto Fest, secondo quanto riportato dall'emittente, che ha preso uno "screenshot" della chat. "Un antidemocratico, ...

