Giorgia Soleri si scusa per post ritenuti razzisti | cos’è successo

Leggi su ck12

(Di mercoledì 12 gennaio 2022), la fidanzata di Damiano dei Maneskin, è dovuta intervenire perché sono ricomparsi dei screen Le tracce lasciate sul web possono avere un effetto boomerang e non colpiscono solo i politici, di solito attaccati dagli avversari per mostrare l’incoerenza su certe tematiche.(foto Instagram)Possono far male anche personaggi dello spettacolo e scatenare polemiche a non finire com’èalla modella, fidanzata di Damiano, il frontman dei Maneskin. La ragazza, 25enne, nelle ultime ore è intervenuta sui proprio profili social per rispondere al caos che è stato scatenato. Su Twitter sono comparsi suoiche risalgono a 7-8 anni fa, praticamente quando era ancora una ragazzina. Il contenuto è ...