DIRETTA Inter-Juventus | segui la partita LIVE

Advertising

Inter : ?? | LIVE Segui la nostra diretta su @Twitch ???? ?? - SerieA : ?? #SupercoppaFrecciarossa - Pre gara ?? @Inter ?? @juventusfc Guarda la diretta su Canale5 alle 21:00 ??… - Inter : Vigilia di #BolognaInter, primo match del 2022: in diretta la conferenza stampa di mister Inzaghi - De_Sand88 : RT @SerieA: ?? #SupercoppaFrecciarossa - Pre gara ?? @Inter ?? @juventusfc Guarda la diretta su Canale5 alle 21:00 ?? @sportmediaset #InterJu… - NellySkri22 : RT @SerieA: ?? #SupercoppaFrecciarossa - Pre gara ?? @Inter ?? @juventusfc Guarda la diretta su Canale5 alle 21:00 ?? @sportmediaset #InterJu… -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Inter

JUVENTUS: FINALE SUPERCOPPA ITALIANA, I TESTA A TESTA L'unicaJuventus che si sia giocata in Supercoppa Italiana risale al 2005: vinsero i nerazzurri con un gol di Juan Sebastian ......ricavi importanti provenienti dai diritti di trasmissione del match (che andrà in onda in... Nella sua storia, l'ha alzato la Supercoppa in cinque occasioni, mentre la Juventus ha vinto il ...Musso 6: nessuna difficoltà sui tiri di Okereke, Scalvini lo aiuta sulla bella intuizione diretta in rete di Kiyine ... servirà di più domenica con l'Inter). Demiral 6: fa quel che deve fare con ...È il giorno in cu si assegna il primo trofeo della stagione. Allo Stadio Meazza in San Siro di Milano Inter e Juventus si affrontano nella finale di Supercoppa Italiana, con ...