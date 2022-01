Covid: ospedali, sale la pressione. Ma è nuovo record per i vaccini (Di mercoledì 12 gennaio 2022) nuovo record di somministrazioni per i vaccini anti-Covid: oltre 686mila, ieri 11 gennaio 2022, con 77.500 prime dosi, di cui 48mila bambini e 22.500 over 50. Lo fa sapere la struttura del commissario Francesco Paolo Figliuolo. Sono cresciuti del 32% in una settimana i ricoveri per Covid (rispetto alla scorsa settimana quando l'incremento era stato del 26%) negli ospedali sentinella della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 12 gennaio 2022)di somministrazioni per ianti-: oltre 686mila, ieri 11 gennaio 2022, con 77.500 prime dosi, di cui 48mila bambini e 22.500 over 50. Lo fa sapere la struttura del commissario Francesco Paolo Figliuolo. Sono cresciuti del 32% in una settimana i ricoveri per(rispetto alla scorsa settimana quando l'incremento era stato del 26%) neglisentinella della Federazione italiana aziende sanitarie eere (Fiaso) L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : L'allarme degli oncologi: gli ospedali sono pieni di pazienti Covid, gli interventi slittano per mesi. Si rischia l… - lucasofri : Un anno e mezzo dopo, dopo che è stata ormai ampiamente trascurata e ignorata, la distinzione torna importante: vis… - diMartedi : #Iannacone su #novax:'La categoria che sta più male è quella che non riesce a curarsi perché gli ospedali sono pien… - StarlightVenice : RT @soniabetz1: Dopo due anni che li accusiamo di manipolare i dati, oggi le virostar affermano candidamente, che per due anni hanno manipo… - 3_carpe : RT @autocostruttore: Negli ospedali ora è allarme pazienti-centauro: metà con Covid, metà affetti da altre patologie ???? -