Virus1979C : Covid, Johonson si scusa: “Sono stato al party in lockdown, avrei dovuto impedirlo”. I laburusti: “Si dimetta”… -

La Stampa

... dopo il monito lanciato dal premier britannico, Boris, che ha annunciato il primo morto ... rivelando che a Londra Omicron è già la causa del 40% di tutti i nuovi casi di- 19 e che "...Leggi Anche Vaccini anti, l'allarme dell'Oms: 'Carenza di dosi in Africa può causare nuove ... BioNtech, Moderna,& Johnson) profitti miliardari. Una richiesta ufficiale in tal senso era ...Il premier britannico Boris Johnson si è scusato in Parlamento per il cosiddetto 'party gate' legato a un incontro organizzato nel giardino di Downing Street nel maggio del 2020 ...(ANSA) - LONDRA, 12 GEN - Il premier britannico Boris Johnson si è scusato in Parlamento per il cosiddetto 'party gate' legato a un incontro organizzato nel giardino di Downing Street nel maggio del 2 ...