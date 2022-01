Consiglio NATO-Russia: “Nessun ultimatum”, dice Mosca (Di mercoledì 12 gennaio 2022) È iniziato il tanto atteso Consiglio NATO-Russia. Al centro del vertice la crisi al confine russo-ucraino. Mosca ha presentato una serie di richieste di sicurezza, sottolineando che non si tratta di “Nessun ultimatum”. Ha poi puntato il dito contro l’aggressione della NATO nei confronti della Russia. Dal canto suo, la NATO ha sottolineato che i Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 12 gennaio 2022) È iniziato il tanto atteso. Al centro del vertice la crisi al confine russo-ucraino.ha presentato una serie di richieste di sicurezza, sottolineando che non si tratta di “”. Ha poi puntato il dito contro l’aggressione dellanei confronti della. Dal canto suo, laha sottolineato che i

Advertising

Billa42_ : Consiglio NATO-Russia: “Nessun ultimatum”, dice Mosca - telodogratis : Ucraina: via a Consiglio Nato-Russia, Borrel chiede unità Ue - fisco24_info : Ucraina: via a Consiglio Nato-Russia, Borrel chiede unità Ue: Alto Rappresentante: 'su sicurezza Europa sia ferma e… - CCKKI : #Ucraina: via a #Consiglio #Nato-#Russia. #Borrel chiede #unità #UE Nord America - ANSA - iconanews : Ucraina: via a Consiglio Nato-Russia, Borrel chiede unità Ue -