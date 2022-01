Cassano guarito dal Covid: 'Ho perso 6 chili in venti giorni, non riuscivo a mangiare' (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Antonio Cassano è guarito dal Covid . L'ex attaccante di Roma, Real Madrid, Inter e Milan ha raccontato la sua esperienza con il virus a Bobo Tv, in streaming sulla piattaforma Twitch. 'Ho avuto due ... Leggi su leggo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Antoniodal. L'ex attaccante di Roma, Real Madrid, Inter e Milan ha raccontato la sua esperienza con il virus a Bobo Tv, in streaming sulla piattaforma Twitch. 'Ho avuto due ...

Advertising

Corriere : Cassano guarito dal Covid: «Mi sono spaventato, persi 6 kg in 20 giorni: vaccinatevi» - _DAGOSPIA_ : ‘MI SONO CACATO ADDOSSO’ - CASSANO GUARITO DAL COVID:AVEVO FEBBRE E TREMORI,SONO ANDATO IN...… - FatimaCurzio : RT @Corriere: Cassano guarito dal Covid: «Mi sono spaventato, persi 6 kg in 20 giorni: vaccinatevi» - Gazzettino : Cassano guarito dal #covid: «Negativo dopo 20 giorni, ho perso 6 kg perché non riuscivo a mangiare» - SalvatoreMaior3 : RT @ilmessaggeroit: Cassano guarito dal Covid: «Negativo dopo 20 giorni, ho perso 6 kg perché non riuscivo a mangiare» -