Abusi su 9 ragazze a Capodanno in piazza Duomo: 12 indagati, uno abita a Treviglio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Treviglio. È arrivata fino a Treviglio l'inchiesta della Squadra Mobile di Milano sugli Abusi e le violenze ai danni di nove ragazze la notte di Capodanno in piazza Duomo. Martedì mattina all'alba gli agenti milanesi hanno perquisito le abitazioni di diciotto giovani ritenuti, a vario titolo, coinvolti nelle aggressioni a sfondo sessuale. Dodici sono indagati per violenza sessuale di gruppo, rapina e lesioni aggravate. Uno di loro, un 20enne, incensurato, egiziano di seconda generazione (ossia nato in Italia da genitori stranieri) vive a Treviglio. Nell'appartamento in cui abita con mamma e papà, gli agenti guidati dal dirigente Marco Calì hanno trovato e sequestrato indumenti che potrebbero essere ...

