Paola Barale parla dei suoi ex: “Non hanno avuto il coraggio”. La reazione di Gianni Sperti (Di martedì 11 gennaio 2022) Di recente Paola Barale è tornata in tv per una lunga intervista con Silvia Toffanin per il suo programma Verissimo. Tra i vari argomenti emersi, la conduttrice Mediaset è voluta tornare anche sul passato della collega, chiedendole dei suoi amori passati. Ciò che ha stupito il pubblico però è la risposta della donna, che ha ammesso non solo di non avere rapporti con Gianni Sperti e Raz Degan, ma anche di aver avuto problemi con loro a causa di alcune mancanze da parte loro. Parole che ovviamente non hanno lasciato affatto indifferente Sperti, che ha prontamente condiviso sui social un contenuto che sembra essere una frecciatina nei confronti della sua ex. Paola Barale parla di Raz Degan e ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 11 gennaio 2022) Di recenteè tornata in tv per una lunga intervista con Silvia Toffanin per il suo programma Verissimo. Tra i vari argomenti emersi, la conduttrice Mediaset è voluta tornare anche sul passato della collega, chiedendole deiamori passati. Ciò che ha stupito il pubblico però è la risposta della donna, che ha ammesso non solo di non avere rapporti cone Raz Degan, ma anche di averproblemi con loro a causa di alcune mancanze da parte loro. Parole che ovviamente nonlasciato affatto indifferente, che ha prontamente condiviso sui social un contenuto che sembra essere una frecciatina nei confronti della sua ex.di Raz Degan e ...

