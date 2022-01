Oroscopo di Barbanera 11 gennaio | questo martedì le stelle sono benevole

Leggi su cityroma

(Di martedì 11 gennaio 2022) Ariete (21/3 – 20/4) – Grazie al favore di Marte in Sagittario, gli incontri sentimentalifavoriti. Buona probabilità di conoscere chi vi farà battere forte il cuore. Toro (21/4 – 20/5) – Considerate ledi oggi, sul lavoro dovrete cercare di cavarvela da soli su diversi versanti. Non abbiate dubbi. Armandovi di pazienza, ce la farete! Gemelli (21/5 – 21/6) – Con Marte opposto, forse vi sentirete un po’ demotivati e pigri, ma l’invito di un amico per un’uscita divertente riaccenderà la vostra energica vitalità. Cancro (22/6 – 22/7) – Rispetto all?economia avrete le spalle coperte. Coglierete al volo le buone occasioni che vi verranno offerte per guadagnare di più. Contratti vantaggiosi. Entra nell’di, clicca qui e iscriviti L’disul ...