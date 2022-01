LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Wadi Ad Dawasir-Wadi Ad Dawasir in DIRETTA: Cornejo Florimo vince tra le moto, tripletta Toyota tra le auto (Di martedì 11 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.44 tripletta Toyota tra le auto! Il sudafricano Giniel de Villiers che si impone con 9 secondi di scarto sul teammate e connazionale Henk Lategan. Terzo posto per Nasser Al-Attiyah con 1 minuto e 4 di ritardo. Il nativo di Doha recupera 2 minuti su Loeb e si conferma padrone della classifica generale a tre prove dalla conclusione con 39 minuti di margine. 11.24 QUAD – Pablo Copetti ha vinto lo stage con 6:16 di vantaggio su Alexandre Giroud e 9:05 su Francisco Moreno. Quarto vincent Padrona a 16:45, quinto Marcelo Medeiros a 16:53. In classifica generale Alexandre Giroud mantiene 24:31 su Pablo Copetti 11.19 auto – SI profila una doppietta per Toyota! Il sudafricano Giniel de Villiers svetta in classifica ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.44tra le! Il sudafricano Giniel de Villiers che si impone con 9 secondi di scarto sul teammate e connazionale Henk Lategan. Terzo posto per Nasser Al-Attiyah con 1 minuto e 4 di ritardo. Il nativo di Doha recupera 2 minuti su Loeb e si conferma padrone della classifica generale a tre prove dalla conclusione con 39 minuti di margine. 11.24 QUAD – Pablo Copetti ha vinto lo stage con 6:16 di vantaggio su Alexandre Giroud e 9:05 su Francisco Moreno. Quartont Padrona a 16:45, quinto Marcelo Medeiros a 16:53. In classifica generale Alexandre Giroud mantiene 24:31 su Pablo Copetti 11.19– SI profila una doppietta per! Il sudafricano Giniel de Villiers svetta in classifica ...

