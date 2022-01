Jackass Forever | lo scatenato final trailer | don' t try this at home

(Di martedì 11 gennaio 2022) Follie, acrobazie, tori, cannoni e chi più ne ha più ne metta neldi, l'ultimo capitolo della folle saga capitanata da Johnny Knoxville e Steve-O. Johnny Knoxville e la sua gang tornano per l'ultima volta nellodi, che dovrebbe arrivare nelle sale americane a febbraio. Ilsi apre con alcune voci fuori campo che commentano minacciosamente varie gag e acrobazie del film, e seppur consapevoli che il pubblico ha dovuto attendere a lungo questa visione, promettono che ne varrà la pena. Entriamo quindi nella parte centrale del promo che vede Johnny Knoxville, Steve-O e altri volti familiari, oltre ad alcuni personaggi nuovi di zecca, cimentarsi in ...

