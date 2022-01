Hogwarts Legacy: uscita, trailer e notizie (Di martedì 11 gennaio 2022) Hogwarts Legacy è un videogioco dedicato principalmente ai fan di Harry Potter. Ma anche a tutti colore che amano le ambientazioni fantasy. Si tratta di un gioco di ruolo d’azione in modalità giocatore singolo ambientato nella fine del 1800, nel magico mondo del famoso maghetto. Il suo sviluppatore è Avalanche Software. Ma scopriamolo di seguito in anteprima. Quando uscirà Harry Potter Hogwarts Legacy? La data di uscita del videogioco di Harry Potter è il 2022. Al momento la casa produttrice non ha ancora fornito la data ufficiale. Nè ha annunciato da quando sarà possibile acquistare i pre-order. Tuttavia, secondo quanto riportato dall’insider Tom Henderson nel suo ultimo video pubblicato su YouTube, lo State of Play si terrà all’inizio di febbraio (con tutta probabilità il 3 febbraio). ... Leggi su mammashoponline (Di martedì 11 gennaio 2022)è un videogioco dedicato principalmente ai fan di Harry Potter. Ma anche a tutti colore che amano le ambientazioni fantasy. Si tratta di un gioco di ruolo d’azione in modalità giocatore singolo ambientato nella fine del 1800, nel magico mondo del famoso maghetto. Il suo sviluppatore è Avalanche Software. Ma scopriamolo di seguito in anteprima. Quando uscirà Harry Potter? La data didel videogioco di Harry Potter è il 2022. Al momento la casa produttrice non ha ancora fornito la data ufficiale. Nè ha annunciato da quando sarà possibile acquistare i pre-order. Tuttavia, secondo quanto riportato dall’insider Tom Henderson nel suo ultimo video pubblicato su YouTube, lo State of Play si terrà all’inizio di febbraio (con tutta probabilità il 3 febbraio). ...

