Highlights e gol Cagliari-Bologna 2-1 | Serie A 2021 2022 VIDEO

(Di martedì 11 gennaio 2022) Ilcon glie i gol di2-1, match valido per la ventunesima giornata di. All’Unipol Domus primo tempo senza gol e senza troppe emozioni, nella ripresa punizione di Orsolini splendida per il vantaggio dei sardi e c’è il pareggio di Pavoletti però alcuni minuti dopo. Finale intenso, Pereiro la decide nel recupero su incertezza di Skorupski. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. SportFace.

Il video con gli highlights e i gol di Cagliari-Bologna 2-1, match valido per la ventunesima giornata di Serie A 2021/2022. All'Unipol Domus primo tempo senza gol e senza troppe emozioni, nella ripresa punizione di Orsolini splendida per il vantaggio dei sardi e c'è il pareggio di Pavoletti però alcuni minuti dopo. Finale intenso, Pereiro la decide nel recupero su incertezza di Skorupski.