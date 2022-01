Gf Vip 6, continuano le incomprensioni tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano che sbotta: “Ufficialmente non stiamo più insieme!” (Di martedì 11 gennaio 2022) Sembra essere giunta al capolinea la relazione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, nata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6. Il reality sta mettendo a dura prova i sentimenti dei due ragazzi che si sono conosciuti all’interno del gioco ma sembrano non riuscire in alcun modo a trovare un accordo. Se prima sembrava esserci lo zampino e la presenza ingombrante di Jessica Selassié, tra loro, ad oggi Sophie e Alessandro si sono resi conto di non essere probabilmente fatti l’uno per l’altra. Alessandro ha esordito così in un momento confidenziale in giardino con l’ex tronista: Io non ho venti anni. Ti voglio bene ma non ho vent’anni quindi ti dico le cose come stanno. Sophie dal canto suo si è detta stanca di sentire sempre lamentele da ... Leggi su isaechia (Di martedì 11 gennaio 2022) Sembra essere giunta al capolinea la relazione tra, nata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6. Il reality sta mettendo a dura prova i sentimenti dei due ragazzi che si sono conosciuti all’interno del gioco ma sembrano non riuscire in alcun modo a trovare un accordo. Se prima sembrava esserci lo zampino e la presenza ingombrante di Jessica Selassié, tra loro, ad oggisi sono resi conto di non essere probabilmente fatti l’uno per l’altra.ha esordito così in un momento confidenziale in giardino con l’ex tronista: Io non ho venti anni. Ti voglio bene ma non ho vent’anni quindi ti dico le cose come stanno.dal canto suo si è detta stanca di sentire sempre lamentele da ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, continuano le incomprensioni tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano che sbotta: “Ufficialmente non sti… - ParliamoDiNews : GF Vip 6: Nonostante la diffida, Katia Ricciarelli e Soleil Sorgé continuano a fare insinuazioni su Miriana Trevisa… - Giorgia22795717 : RT @bagnotrash: continuano i casting per la prossima edizione del gf vip mediaset non vuole fermarsi #gfvip - chiiia__01 : RT @VicolodelleNews: #GFVip 6: Nonostante la diffida,#Katia Ricciarelli e #Soleil Sorgé continuano a fare insinuazioni su #Miriana Trevisan… - Loredan18318646 : RT @VicolodelleNews: #GFVip 6: Nonostante la diffida,#Katia Ricciarelli e #Soleil Sorgé continuano a fare insinuazioni su #Miriana Trevisan… -