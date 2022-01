Covid, il matematico Sebastiani (Cnr): “Prevista una discesa. Poi con saldi, scuole e Omicron entro un mese in zona rossa. Fine pandemia? C’è l’incognita varianti e in alcuni paesi del mondo non si vaccina” (Di martedì 11 gennaio 2022) I saldi iniziati qualche giorno fa, la riapertura delle scuole, avvenuta lunedì 10 gennaio, e Omicron. Ci sono questi tre fattori che incideranno nel breve e lungo termine sull’epidemia di Covid in Italia secondo Giovanni Sebastiani, matematico dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo Mauro Picone del Consiglio nazionale per le ricerche (Cnr). “Se, come prevedo, la crescita delle ospedalizzazioni rimane lineare (o addirittura accelera), entro una decina di giorni, una dozzina di regioni saranno oltre le soglie della zona arancione, ed entro un mese sarà superata (a livello nazionale) prima la soglia della zona rossa dei reparti ordinari e poi quella delle intensive” dice lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Iiniziati qualche giorno fa, la riapertura delle, avvenuta lunedì 10 gennaio, e. Ci sono questi tre fattori che incideranno nel breve e lungo termine sull’epidemia diin Italia secondo Giovannidell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo Mauro Picone del Consiglio nazionale per le ricerche (Cnr). “Se, come prevedo, la crescita delle ospedalizzazioni rimane lineare (o addirittura accelera),una decina di giorni, una dozzina di regioni saranno oltre le soglie dellaarancione, edunsarà superata (a livello nazionale) prima la soglia delladei reparti ordinari e poi quella delle intensive” dice lo ...

