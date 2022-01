Bassetti: 'Ora è endemia, l'Italia faccia come la Spagna. E basta col report quotidiano, mette solo ansia' (Di martedì 11 gennaio 2022) L'infettivologo Matteo Bassetti lancia un appello al governo: segua il modello spagnolo, e basta con i report quotidiani che mettono solo ansia. All'Adnkronos Salute il direttore della Clinica di ... Leggi su leggo (Di martedì 11 gennaio 2022) L'infettivologo Matteolancia un appello al governo: segua il modello spagnolo, econ iquotidiani che mettono. All'Adnkronos Salute il direttore della Clinica di ...

Advertising

fattoquotidiano : Bassetti a La7: “Obbligo vaccinale andava fatto a ottobre, ora è troppo tardi. Continuiamo a essere in ritardo e a… - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Bassetti: «Ora è endemia, l'Italia faccia come la Spagna. E basta col report quotidiano, mette solo ansia» - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Bassetti: “Ora è endemia, l’Italia faccia come la Spagna” - antoninobar : RT @leggoit: Bassetti: «Ora è endemia, l'Italia faccia come la Spagna. E basta col report quotidiano, mette solo ansia» - Penny73070896 : RT @flauraUSPP: #Bassetti ora a Domenica In 'La variante Delta gira e non sappiamo ancora quanto'. Possibile che, dopo 2 anni, stiamo ancor… -