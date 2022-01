“Addio a un pezzo di noi” Serena Bortone in lutto Davanti alle telecamere non trattiene l’emozione

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 11 gennaio 2022) Il mondo del giornalismo e della politica italiani sono sconvolti dalla scomparsa di David Sassoli, 65 anni, presidente del Parlamento europeo. A dare la notizia con un tweet è il suo portavoce Roberto Cuillo. Sassoli era sposato con Alessandra Vittorini, lascia oltre a lei due figli, Livia e Giulio. Il presidente del Parlamento europeo si è spento all’1.15 dell’11 gennaio nel Centro di riferimento oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone, dove era ricoverato. David Sassoli si trovava in ospedale dal 26 dicembre a causa di grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario. Per il giornalista e politico si trattava della seconda ospedalizzazione in pochi mesi. Infatti, come scrive Tgcom24, il 15 settembre era stato ricoverato all’Hopital Civic di Strasburgo per una “brutta” polmonite da legionella, sebbene apparisse in “buone condizioni”. Dopo una settimana ...