Turchia | il Galatasaray e Fatih Terim si separano

Il Galatasaray e Fatih Terim si separano "di comune accordo". Lo ha annunciato su Twitter lo stesso club turco affermando che l'allenatore "non continuerà nel suo ruolo attuale da oggi". Decisiva la sconfitta dello scorso sabato in casa per 0-1 contro il Giresunpor. I vicecampioni di Turchia attualmente sono addirittura dodicesimi in classifica nella Super Lig. Si trovano a ventidue lunghezze dalla capolista Trabzonspor. SportFace.

