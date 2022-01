Scuola, presidi: “Previste 200mila classi in Dad entro 7 giorni” (Di lunedì 10 gennaio 2022) 200mila classi in Dad entro 7 giorni da oggi. E’ la previsione secondo Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione Nazionale presidi, a Rainews. “A mio avviso sarebbe stato preferibile rinviare di due o tre settimane l’apertura” della Scuola “ma allo specifico scopo di raggiungere alcuni obiettivi che in questo momento non sono raggiunti e questo avrebbe consentito di essere abbastanza sicuri di non chiudere più – ha affermato – Invece, in questo momento, abbiamo riaperto, la pandemia sta andando e il numero degli alunni positivi è in crescita”. “Stamattina sono stato a visitare una Scuola molto all’avanguardia in cui un quarto delle classi era in Dad. C’è una previsione di 200mila classi in Dad ... Leggi su italiasera (Di lunedì 10 gennaio 2022)in Dadda oggi. E’ la previsione secondo Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione Nazionale, a Rainews. “A mio avviso sarebbe stato preferibile rinviare di due o tre settimane l’apertura” della“ma allo specifico scopo di raggiungere alcuni obiettivi che in questo momento non sono raggiunti e questo avrebbe consentito di essere abbastanza sicuri di non chiudere più – ha affermato – Invece, in questo momento, abbiamo riaperto, la pandemia sta andando e il numero degli alunni positivi è in crescita”. “Stamattina sono stato a visitare unamolto all’avanguardia in cui un quarto delleera in Dad. C’è una previsione diin Dad ...

