Pomezia | blitz antidroga a “Il Fortino” | smantellati due clan

(Di lunedì 10 gennaio 2022)– I Carabinieri della Compagnia di, alle prime luci dell’alba, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di 21 misure cautelari (18 di custodia in carcere, 2 agli arresti domiciliari ed un obbligo di presentazione alla P.G.), emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di altrettanti indagati, gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché, in alcuni casi, di spaccio e detenzione ai fini di spaccio in concorso. Il provvedimento scaturisce dagli esiti delle indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma e condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia die della Stazione Roma Divino Amore, le quali hanno consentito di ...

Il provvedimento cautelare, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri, è frutto di laboriose indagini delle Fiamme Gialle della Compagnia di, coordinate dal II ...Il quadrante compreso tra via dei Papiri e via degli Astrini, complessi popolari ai confini con la campagna, era circondato dalle vedette: difficile entrare.I carabinieri sono intervenuti all'alba di lunedì per eseguire le misure cautelari, in carcere e ai domiciliari (più un obbligo di firma). I capi parlavano in codice per telefono, le vedette li avvisa ...