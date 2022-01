Love is in the air, trama 10 gennaio: la contromossa di Ayfer e Melek (Di lunedì 10 gennaio 2022) A Love is in the air, la battaglia legale per ottenere la custodia di Kiraz entrerà nel vivo e coinvolgerà le famiglie Bolat e Yildiz. La scoperta che la bambina è figlia di Serkan, infatti, ha scatenato soprattutto in Aydan un irrazionale desiderio di portare via la piccola alla madre dal momento che la donna sostiene che le Yildiz non sono in grado di prendersi cura di lei. Aydan non ha perso tempo e ha fatto firmare a Serkan un documento con l'inganno in cui lui stesso chiede la custodia esclusiva della figlioletta. La signora Bolat ha mentito anche a Kemal facendogli credere che il ragazzo sia d'accordo a procedere legalmente contro Eda. Ayfer, convinta che Aydan stia tramando qualcosa in tal senso, stando alla trama di oggi, lunedì 10 gennaio, costringerà Melek ad ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ais in the air, la battaglia legale per ottenere la custodia di Kiraz entrerà nel vivo e coinvolgerà le famiglie Bolat e Yildiz. La scoperta che la bambina è figlia di Serkan, infatti, ha scatenato soprattutto in Aydan un irrazionale desiderio di portare via la piccola alla madre dal momento che la donna sostiene che le Yildiz non sono in grado di prendersi cura di lei. Aydan non ha perso tempo e ha fatto firmare a Serkan un documento con l'inganno in cui lui stesso chiede la custodia esclusiva della figlioletta. La signora Bolat ha mentito anche a Kemal facendogli credere che il ragazzo sia d'accordo a procedere legalmente contro Eda., convinta che Aydan stiando qualcosa in tal senso, stando alladi oggi, lunedì 10, costringeràad ...

Advertising

titine_1968 : RT @Alessan99347004: Il 10 gennaio del 1964 i #Beatles (tramite la Vee & Jay Records) pubblicano il loro primo 33 giri in America. Si trat… - ElleonoraLevi : RT @RamboRosaria: Haziran bacia Poyraz...ma è Alp che 'mangia ' con gli occhi Ayça ???? The miracle of love???? #AyçaAysinTuran #AlpNavruz #P… - zazoomblog : Beautiful Una Vita Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 10 gennaio 2022 - #Beautiful #Anticipazioni:… - WooyoXGeorgia : Mio fratello mi ha mandato questo su whatsapp ma io come devo fare? Mi manca da morire ?? lo amo tanto tanto it is t… - The_Unambiguous : HAHAHAHAHAHA love it bwhajdhsjjwjdhshsbaba -