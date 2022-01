La crisi energetica e i muri di M5S e Pd. La versione di Cattaneo (FI) (Di lunedì 10 gennaio 2022) I no ultraideologici pronunciati in passato (e anche in questo presente) sono alla base della crisi energetica che porta in pancia per l’Italia il caro bollette che si abbatte sulla pelle di cittadini e imprese. Lo dice a Formiche.net Alessandro Cattaneo, responsabile dipartimenti di Forza Italia all’indomani del paper prodotto dal partito sulla crisi energetica attualmente in corso. Secondo il deputato azzurro i muri alzati, ieri dai grillini sul gasdotto Tap e oggi dal Pd sul nucleare, hanno la stessa matrice. L’ultima speranza si chiama Pnrr. Il caro bollette anche in Italia dipende più dagli errori nostrani o continentali? Contano gli errori storici fatti nel nostro Paese, che sarebbe utile rivedere lucidamente per non commetterli più in futuro. È oggettivo che arriviamo a questo ... Leggi su formiche (Di lunedì 10 gennaio 2022) I no ultraideologici pronunciati in passato (e anche in questo presente) sono alla base dellache porta in pancia per l’Italia il caro bollette che si abbatte sulla pelle di cittadini e imprese. Lo dice a Formiche.net Alessandro, responsabile dipartimenti di Forza Italia all’indomani del paper prodotto dal partito sullaattualmente in corso. Secondo il deputato azzurro ialzati, ieri dai grillini sul gasdotto Tap e oggi dal Pd sul nucleare, hanno la stessa matrice. L’ultima speranza si chiama Pnrr. Il caro bollette anche in Italia dipende più dagli errori nostrani o continentali? Contano gli errori storici fatti nel nostro Paese, che sarebbe utile rivedere lucidamente per non commetterli più in futuro. È oggettivo che arriviamo a questo ...

Advertising

marcodimaio : Il nucleare no. Il gas no. La crisi energetica? Ci pensano le rinnovabili. E nel frattempo le bollette volano, a sp… - PaoloCaminiti1 : RT @LicenzaPoetica: Tutte le conseguenze su mercati, inflazione e crescita della crisi energetica - Startmag - StartMagNews : RT @LicenzaPoetica: Tutte le conseguenze su mercati, inflazione e crescita della crisi energetica - Startmag - HomoApocrifo : @giuslit @Comunardo Mai perdersi l'occasione di sfruttare una crisi. In realtà, siccome hanno il controllo dei medi… - JacopoSvetoni : #Kazakistan : prima della crisi energetica, era la 2a zecca mondiale #Bitcoin Minare #cryptocurrency è energivoro… -