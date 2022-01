Klay Thompson è tornato in Nba e in un mondo diverso

Advertising

repubblica : Il ritorno di Klay Thompson, dopo due anni e mezzo è subito show [di Massimo Basile] - proz_35 : RT @parallelecinico: Stanotte Draymon Green ha giocato 7 secondi. Durante il riscaldamento si è riacutizzato un problema muscolare. Ma pur… - NEWGROUPSRLS : Nuovo Articolo su - colas : RT @MyFriendDario78: Un rientro in campo molto atteso che forse altera gli equilibri degli Warriors e di tutta la NBA, di certo fa felice c… - _Sport_Calcio_ : Che bello rivedere Klay Thompson! ???? Scopri di più: -

Ultime Notizie dalla rete : Klay Thompson

Prima di ieri, prima di Golden State - Cleveland 96 - 82 , l'ultima volta cheaveva calcato il parquet di una arena dell'Nba, era... l'argomento principale non poteva che essere il ritorno in campo del suo "Splash Brother"dopo una lunghissima assenza dovuta a vari infortuni.Partite 10 gennaio 2022 di Basket NBA. Abbiamo analizzato le 7 sfide in programma ma al lunedì' facciamo il punto sulle quote antepost.Il ritorno del giocatore dei Golden State Warriors Klay Thompson era tra i più attesi da ogni appassionato di pallacanestro. Il cestista statunitense ha vissuto un periodo complicato, col suo ultimo m ...