Incendio nel Bronx, a scatenare il rogo e 19 morti sarebbe stata una stufetta malfunzionante (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nel Bronx, nelle scorse ore, si è scatenato l’inferno: un palazzo è stato avvolto completamente dalle fiamme di un Incendio sviluppatosi al suo interno, provocando, nonostante i soccorsi, 19 morti -di cui 9 bambini- e circa 60 feriti. A quanto pare alla base della tragedia ci sarebbe una stufata elettrica malfunzionante che si trovava in uno degli appartamenti, che avrebbe fatto nascere un rogo che a sua volta si è rapidamente diffuso nell’edificio. Incendio, il tutto provocato da una stufetta elettrica in un appartamento sarebbe stata una stufetta elettrica, secondo i primi rilievi dei vigili del fuoco, ad aver portato all’ecatombe delle scorse ore. L’elettrodomestico ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nel, nelle scorse ore, si è scatenato l’inferno: un palazzo è stato avvolto completamente dalle fiamme di unsviluppatosi al suo interno, provocando, nonostante i soccorsi, 19-di cui 9 bambini- e circa 60 feriti. A quanto pare alla base della tragedia ciuna stufata elettricache si trovava in uno degli appartamenti, che avrebbe fatto nascere unche a sua volta si è rapidamente diffuso nell’edificio., il tutto provocato da unaelettrica in un appartamentounaelettrica, secondo i primi rilievi dei vigili del fuoco, ad aver portato all’ecatombe delle scorse ore. L’elettrodomestico ...

