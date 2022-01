“È una truffa amorosa” | caos nello studio di Uomini e Donne | spunta una richiesta di denaro

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Questa seconda parte della nuova edizione disi è aperta con una grave accusa di: l’episodio controverso Lodi(screenshot Witty)Dopo la pausa per le festività natalizie, Maria De Filippi è tornata in onda con il suo dating showsu Canale 5. Un appuntamento che ha visto come protagonista ancora la dama Gemma Galgani alle prese con una inaspettata segnalazione su Leonardo, cavaliere con cui solo poche settimane fa ha intrapreso una conoscenza. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Riflettete prima di blaterare!”: bufera su Myrta Merlino, le sue dichiarazioni sono durissime La dama, arrivata in, ha raccontato di essere stata contattata da una donna che le ha rivelato ...

Advertising

RivistaStudio : Parlando con alcuni editori italiani che hanno avuto contatti con lui, abbiamo cercato di capire chi è Filippo Bern… - dettifurio : RT @atimo13: Lo schifo di chi, dopo una gestione fallimentare, continua a dare la colpa a chi ha capito per primo la truffa…essere ignobile… - ilClito_Ride : @myrtamerlino Con una copertura vaccinale del 90%, la colpa dei contagi RECORD, è del restante 10 %… ?? O stupidi o… - Fiorellissimo : @OttoemezzoTW @fattoquotidiano @marcotravaglio @LaStampa @MassimGiannini @Libero_official @alesallusti… - Mark1037039356 : RT @b_baolo: il vaccino che dura 3 mesi (Vaia dixit) è una truffa, con estorsione. Se fossimo in un mondo giusto ci sarebbe già più di qual… -

Ultime Notizie dalla rete : una truffa

Punto Informatico

Dopo i Green Pass falsi , ci sono anche quelli autentici, ma illegali . I primi, offerti (spesso tramite Telegram) ai cosiddetti 'No Vax', sono solo il frutto di. I certificati illegali sono invece emessi in seguito alla mancata somministrazione del vaccino da parte di medici o infermieri compiacenti, come l'anconetano di 51 anni arrestato dalla ...Non è altro che, l'ennesima. La dinamica è molto semplice: i malintenzionati iniziano con proposte mirate di poche centinaia di euro, illudendo così le vittime di riuscire a guadagnare. ...Tentata truffa ai danni di un’anziana ad Avellino: due giovani, un 22enne ed un 23enne, di Napoli e con precedenti di polizia, sono stati arrestati. Negli ultimi tempi, in diversi comuni della ...Negli ultimi tempi, in diversi comuni della provincia, si è rilevata una significativa reiterazione delle cc.dd. truffe in danno degli anziani, reati particolarmente esecrabili, sia perché vengono com ...