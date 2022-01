Coppa D’Africa 2022: Capo Verde batte l’Etiopia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nella Coppa D’Africa ieri 9 Gennaio 2022 si è assistiti ad una partita entusiasmante tra Capo Verde e Etiopia. Gli ospiti hanno saputo soffrire fin dall’inizio e hanno vinto in 10 uomini con grinta e cinismo. Julio Tavares ha segnato un gran gol facendo sorridere il Capo Verde, mentre l’Etiopia ha molto da recriminare, soprattutto in fase difensiva. La gara è stata ricca di azioni, ma che non sono state portate a termine per poca lucidità sotto rete. Vi sveleremo cosa è successo nel match che è stato divertente e difficile da pronosticare in anticipo. Etiopia-Capo Verde: pronostico e possibili formazioni Coppa D’Africa 2022: i momenti salienti tra ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nellaieri 9 Gennaiosi è assistiti ad una partita entusiasmante trae Etiopia. Gli ospiti hanno saputo soffrire fin dall’inizio e hanno vinto in 10 uomini con grinta e cinismo. Julio Tavares ha segnato un gran gol facendo sorridere il, mentreha molto da recriminare, soprattutto in fase difensiva. La gara è stata ricca di azioni, ma che non sono state portate a termine per poca lucidità sotto rete. Vi sveleremo cosa è successo nel match che è stato divertente e difficile da pronosticare in anticipo. Etiopia-: pronostico e possibili formazioni: i momenti salienti tra ...

