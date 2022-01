Juventus, i numeri non mentono: ecco quanto manca Cristiano Ronaldo (Di domenica 9 gennaio 2022) Le difficoltà offensive della Juventus sono ormai ben note; ai bianconeri manca tremendamente un giocatore come Cristiano Ronaldo. Getty ImagesL’uno a uno contro il Napoli ha confermato le difficoltà della Juventus dal punto di vista offensivo; ancora una volta la squadra è arrivata molte volte alla conclusione senza, però, riuscire a concretizzare. Un problema di lungo corso e che la società proverà a risolvere con il mercato; se Vlahovic è destinato a rimanere un sogno di mercato per via delle alte richieste della Fiorentina, il discorso cambia per quanto riguarda Icardi. L’argentino, considerata l’alta concorrenza al PSG, vorrebbe più spazio e gradirebbe un ritorno in Italia; la trattativa può concludersi sulla base di un prestito con diritto di riscatto. L’ex Inter risolverebbe non ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 9 gennaio 2022) Le difficoltà offensive dellasono ormai ben note; ai bianconeritremendamente un giocatore come. Getty ImagesL’uno a uno contro il Napoli ha confermato le difficoltà delladal punto di vista offensivo; ancora una volta la squadra è arrivata molte volte alla conclusione senza, però, riuscire a concretizzare. Un problema di lungo corso e che la società proverà a risolvere con il mercato; se Vlahovic è destinato a rimanere un sogno di mercato per via delle alte richieste della Fiorentina, il discorso cambia perriguarda Icardi. L’argentino, considerata l’alta concorrenza al PSG, vorrebbe più spazio e gradirebbe un ritorno in Italia; la trattativa può concludersi sulla base di un prestito con diritto di riscatto. L’ex Inter risolverebbe non ...

Advertising

tvdellosport : Pirlo ?? Allegri ??Dopo 20 giornate questi i numeri a confronto della #Juventus di Andrea #Pirlo e quella attuale… - pietroscogna : I nuovi numeri di maglia della #SerieA per questa giornata (integrazioni o ultimi arrivati). Maryland-Niles, Rincon… - ParmeshSriv : RT @SimoneTogna: Da Tuttosport: Inzaghi non rischierà Dzeko dal primo minuto. Il match in cui l’allenatore dell’Inter vuole puntare sul suo… - InterClubIndia : RT @SimoneTogna: Da Tuttosport: Inzaghi non rischierà Dzeko dal primo minuto. Il match in cui l’allenatore dell’Inter vuole puntare sul suo… - SimoneTogna : Da Tuttosport: Inzaghi non rischierà Dzeko dal primo minuto. Il match in cui l’allenatore dell’Inter vuole puntare… -