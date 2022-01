Juve, è una rimonta pazzesca: spettacolare 4 - 3 alla Roma! (Di domenica 9 gennaio 2022) Sette gol, un rigore (ancora) parato dall'ex Szczesny, l'espulsione di De Ligt: c'è tutto questo ed altro ancora nella vittoria per 4 - 3 della Juve contro la Roma, all'Olimpico. I bianconeri ... Leggi su gazzetta (Di domenica 9 gennaio 2022) Sette gol, un rigore (ancora) parato dall'ex Szczesny, l'espulsione di De Ligt: c'è tutto questo ed altro ancora nella vittoria per 4 - 3 dellacontro la Roma, all'Olimpico. I bianconeri ...

juventusfc : FULL-TIME! La Juve espugna l'Olimpico al termine di una partita ????????????????. 3-4 per noi, reti di @PauDybala_JR ,… - Eurosport_IT : È una PAZZA JUVE ???? I bianconeri vanno sotto 3-1 ma in soli 8 minuti ribaltano il punteggio, anche grazie al rigo… - _Morik92_ : #RomaJuve non è per deboli di cuore. L'uno-due della ripresa sembrava una pietra tombale, ma la #Juve non muore mai… - Pamela45779201 : RT @juventusfc: FULL-TIME! La Juve espugna l'Olimpico al termine di una partita ????????????????. 3-4 per noi, reti di @PauDybala_JR , @locamanuel… - schatten1133 : @missNormaJane L'allenatore non va in campo. Vi siete spaventati sul 3-2. La Juve ha fatto una grande rimonta. -